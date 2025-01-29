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12:24, 29 января 2025Ценности

Эмили Ратаковски снялась в костюме на голое тело для модного бренда

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Marella

Американская фотомодель Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде для итальянского бренда Marella. Соответствующие снимки появились на сайте модной марки.

Так, 33-летняя манекенщица примерила для фотосессии джинсовый костюм, который состоял из оверсайз пиджака и брюк с широкими штанинами. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость надела верхнюю часть наряда на голое тело.

Кроме того, Ратаковски попозировала в красном пиджаке, под которым также отсутствовал бюстгальтер. Кроме того, знаменитость решила переодеться и предстала перед камерой в белой рубашке и костюме, который включал в себя светло-серый жакет и шорты.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски поделилась серией откровенных фото с отдыха в Бразилии.

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