Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:41, 29 января 2025Экономика

Финляндия нашла выход из лесопромышленного кризиса

Финляндия увеличила вырубку лесов на фоне запрета импорта древесины из России
Александра Качан (Редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Финляндия увеличила вырубку лесов на фоне запрета импорта древесины из России, чтобы справиться с лесопромышленным кризисом. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Лесной центр страны.

В 2024 году финские лесовладельцы собирались вырубить около 65 миллионов кубометров леса — это на 7-11 миллионов кубометров больше, чем в предыдущие годы. Об этом свидетельствуют уведомления, поданные в Лесной центр, количество которых выросло более чем на одну пятую.

При этом отмечается, что подача уведомления о сплошной рубке не гарантирует ее проведение. Однако количество таких обращений хорошо свидетельствует о масштабах изменений.

Эксперты объясняют такую динамику ростом спроса и цен на финскую древесину на фоне прекращение импорта из России. Кроме того, повлияла общая экономическая ситуация в стране.

Ранее экологи предупредили о последствиях строительства забора на границе России и Финляндии. По их словам, такой шаг может нарушить экологическое равновесие.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули массовые протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

      Европа заключила контракт на миссию к «русской планете»

      В Крыму отчитались о выделении земли участникам спецоперации

      Мужчина прожил 120 дней под водой и побил рекорд

      Безработный россиянин изнасиловал двух односельчанок и попал под статью

      Имущество сына Порошенко арестовали из-за уклонения от службы

      Обнародован список вошедших в программу льготного автокредитования

      Российская путешественница объяснила популярность секс-туров среди соотечественников

      Финляндия нашла выход из лесопромышленного кризиса

      В Москве курьер украл цифры этажа и квартир в элитном ЖК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше