Финляндия нашла выход из лесопромышленного кризиса

Финляндия увеличила вырубку лесов на фоне запрета импорта древесины из России

Финляндия увеличила вырубку лесов на фоне запрета импорта древесины из России, чтобы справиться с лесопромышленным кризисом. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Лесной центр страны.

В 2024 году финские лесовладельцы собирались вырубить около 65 миллионов кубометров леса — это на 7-11 миллионов кубометров больше, чем в предыдущие годы. Об этом свидетельствуют уведомления, поданные в Лесной центр, количество которых выросло более чем на одну пятую.

При этом отмечается, что подача уведомления о сплошной рубке не гарантирует ее проведение. Однако количество таких обращений хорошо свидетельствует о масштабах изменений.

Эксперты объясняют такую динамику ростом спроса и цен на финскую древесину на фоне прекращение импорта из России. Кроме того, повлияла общая экономическая ситуация в стране.

Ранее экологи предупредили о последствиях строительства забора на границе России и Финляндии. По их словам, такой шаг может нарушить экологическое равновесие.