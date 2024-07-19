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10:45, 19 июля 2024Среда обитания

В строительстве забора на границе России с Финляндией увидели риски для экологии

Экологи: забор между Финляндией и Россией нарушит экологическое равновесие

Фото: Anne Kauranen / Reuters

Строительство забора на границе Финляндии и России грозит нарушением экологического равновесия. Об этом ТАСС рассказали опрошенные экологи.

Финские ученые в числе первых заявили о вреде проекта для природы еще при его обсуждении, заявил руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин. Например, из-за забора протяженностью 200 километров дикие животные не смогут мигрировать из России в Финляндию и обратно, как они привыкли, объяснил он.

Отрицательно на экологии скажется и сам факт вырубки деревьев. Леса вдоль границ государств обычно отличаются более высоким уровнем биоразнообразия. Редко посещаемые человеком, они являются своего рода заповедниками, уточнил исполнительный директор ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» Николай Шматков. Возведение забора негативно скажется на сохранении биоразнообразия и нанесет особый вред копытным животным, которые не смогут свободно перемещаться по лесу, уточнил эксперт.

Проектировать забор на границе с Россией в Финляндии начали в 2022 году. Постройку сооружения длиной 200 километров планируется завершить в 2026 году.

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      Мария Черкасова
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