Госсекретарь США обсудил с Евросоюзом давление на Россию

Госсекретарь США Рубио обсудил с главой дипломатии ЕС Каллас давление на Россию

Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в ходе телефонной беседы договорились «продолжать оказывать максимальное давление» на Россию для достижения мира на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Политики также обсудили укрепление сотрудничества США и ЕС, общие приоритеты внешней политики, а также проблемы, возникающие из-за Китая.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустил ослабление Западом экономического давления на Россию. Он отметил, что страну невозможно изолировать в экономическом плане, поскольку страны глобального большинства заинтересованы в продолжении торговых связей с ней.