Известная российская блогерша повредила имплант в ягодице на съемках и попала в больницу

Блогерша Тюльпанова повредила ягодичный имплант на съемках шоу «Выживалити»

Известную российскую блогершу и модель Милану Тюльпанову госпитализировали со съемок шоу «Выживалити» на канале «Пятница!». О том, что она попала в больницу, сообщает StarHit.

По данным издания, во время одного из испытаний Тюльпанова упала и почувствовала сильную боль в ягодице. Блогерше оказали медицинскую помощь, позднее ее забрали в больницу. Отмечалось, что она повредила имплант в ягодице.

Врачи посоветовали модели сделать экстренную операцию, чтобы избежать развития сепсиса. Тюльпанова же отказалась от хирургического вмешательства. По информации издания, сейчас блогерша чувствует себя лучше.

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