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20:05, 29 января 2025Интернет и СМИ

Известная российская блогерша повредила имплант в ягодице на съемках и попала в больницу

Блогерша Тюльпанова повредила ягодичный имплант на съемках шоу «Выживалити»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Екатерина Чеснокова

Екатерина Чеснокова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известную российскую блогершу и модель Милану Тюльпанову госпитализировали со съемок шоу «Выживалити» на канале «Пятница!». О том, что она попала в больницу, сообщает StarHit.

По данным издания, во время одного из испытаний Тюльпанова упала и почувствовала сильную боль в ягодице. Блогерше оказали медицинскую помощь, позднее ее забрали в больницу. Отмечалось, что она повредила имплант в ягодице.

Врачи посоветовали модели сделать экстренную операцию, чтобы избежать развития сепсиса. Тюльпанова же отказалась от хирургического вмешательства. По информации издания, сейчас блогерша чувствует себя лучше.

Ранее российский певец Влад Соколовский рассказал, что после участия в проекте «Звезды в Африке» на канале ТНТ у него обострились проблемы со здоровьем. По словам артиста, у него развился перитонит.

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