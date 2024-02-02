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16:51, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

Участник популярного шоу на ТНТ рассказал о проблемах со здоровьем после проекта

Певец Соколовский: из-за шоу «Звезды в Африке» обострились проблемы со здоровьем

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец, участник популярного шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ Влад Соколовский заявил, что из-за участия в программе у него обострились проблемы со здоровьем. Подробностями он поделился в эфире шоу «Злые языки», запись которого доступна на Rutube.

По словам певца, еще до участия в «Звездах в Африке» у него периодически возникали боли в животе, но он игнорировал их. Однако во время съемок состояние Соколовского резко ухудшилось и его госпитализировали. Артист отметил, что вскоре после этого некоторые участники сочли его симулянтом.

«Я посмотрел эту серию ["Звезд в Африке"], где участники рассказывали, что я симулировал. Мне кажется, им, наверное, не по себе стало через полгода, когда в больнице у меня вырезали аппендицит. По итогу у меня был перитонит», — рассказал певец о проблемах, с которыми он столкнулся после передачи. Он предположил, что на его состояние могло повлиять плохое питание на проекте или волнение, которое он испытывал на съемках.

О госпитализации Соколовского со съемочной площадки «Звезд в Африке» стало известно в сентябре 2022 года. У певца резко заболел живот, после чего его забрали в больницу для обследования. Некоторые участники проекта, в частности экс-резидент Comedy Club Олег Верещагин и актриса Светлана Пермякова, не поверили, что артисту действительно стало плохо.

Ранее актриса, звезда шоу Comedy Woman Наталия Медведева рассказала об отравлении на съемках «Новых звезд в Африке». По словам юмористки, она почувствовала себя плохо, когда съела горсть сырых бобов.

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      Олег Давыдов
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