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10:18, 29 января 2025Мир

Ким Чен Ын заявил о приближении неизбежной конфронтации

Ким Чен Ын: Конфронтация с враждебно настроенными странами неизбежна
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

Конфронтация с «враждебно настроенными странами неизбежна» и Северной Корее следует как можно активнее наращивать свой ядерный потенциал — об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает агентство Bloomberg.

«Лидер Северной Кореи заявил, что ситуация в сфере безопасности делает "необходимым для страны постоянное укрепление ядерного щита, способного стратегически справляться не только с различными существующими угрозами, но и с новыми потенциальными опасностями безопасности», говорится в докладе"», — приводит агентство слова главы государства.

Авторы материала напомнили, что заявления Ким Чен Ына прозвучали на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что у него хорошие отношения с северокорейским лидером, а также продолжающегося внутриполитического кризиса в Южной Корее.

Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп во второй свой срок может пригласить Ким Чен Ына в Белый дом или же сам посетит Пхеньян. Он уточнил, что оба варианта развития событий вполне вероятны, так как Трамп уже стал первым американским президентом, который встретился с Ким Чен Ыном и провел с ним переговоры.

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