В США допустили возможность переговоров Трампа с Ким Чен Ыном

Болтон: Трамп может пригласить Ким Чен Ына в Белый дом или сам посетит Пхеньян

Избранный президент США Дональд Трамп во второй свой срок может пригласить лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына в Белый дом или же сам посетит Пхеньян. Такую возможность допустил его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, пишет ТАСС со ссылкой на японское телевидение.

Болтон уточнил, что оба варианта развития событий вполне вероятны, так как Трамп уже стал первым американским президентом, встретившимся с Ким Чен Ыном, и провел с ним переговоры. Теперь же новоизбранному лидеру США остается только решить: пригласить ли генерального секретаря КНДР в Белый дом или самому посетить Пхеньян.

В то же время, по мнению экс-советника Трампа, вопрос заключения ядерной сделки между США и КНДР остается открытым. «Трамп не согласился на требования Ким Чен Ына в прошлый раз, и я думаю, что это было сделано исходя из интересов США и наших союзников — Японии и Южной Кореи. Неизвестно, удастся ли договориться о чем-то во время второго срока», — объяснил Болтон, подчеркнув, что сложившаяся ситуация вызывает у него обеспокоенность.

Болтон отметил, что на фоне растущего напряжения в отношениях США и Китая усиливается угроза и со стороны КНДР, которая «поддерживает Россию, находящуюся в состоянии конфликта с Украиной».

Ранее Джон Болтон рассказал о желании Трампа завершить конфликт на Украине как можно скорее после инаугурации, которая состоится 20 января. По словам экс-советника, Трампа даже не особо волнуют условия, на которых конфликт будет прекращен, и Киеву это не сулит ничего хорошего.