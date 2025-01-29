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15:00, 29 января 2025Силовые структуры

В России «черный лесоруб» убил троих лесничих, захватил заложников и покончил с собой. Что известно о трагедии?

Шапша: Незаконно рубивший лес житель Калужской области захватил заложников
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В деревне Усохи Куйбышевского района Калужской области ранее судимый россиянин расправился с тремя сотрудниками лесоохраны. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По данным калужской прокуратуры, злоумышленник оказался так называемым черным лесорубом, незаконно рубившим лес. Помешать ему попытались сотрудники «Куйбышевского лесничества» — и тогда лесоруб напал на них.

Когда «Газель» лесников подъехала к дому злоумышленника, он открыл по ней огонь — предположительно, из нелегальной винтовки. Тело одного погибшего нашли в машине, а еще двоих — около нее

Лилия ЛатыповаОфициальный представитель СУ СКР по Калужской области

После этого злоумышленник поджег «Газель», а двоих уцелевших лесничих, одним из которых оказалась женщина, взял в заложники и повел к себе домой.

Заложники смогли спастись из дома лесоруба

В своем доме черный лесоруб приковал заложников наручниками к батарее и отобрал у них телефоны. Однако у женщины-инженера лесничества был второй телефон, и она сумела вызвать полицию.

Услышав, что женщина говорит с полицейскими, а затем увидев у нее телефон, злоумышленник понял, что произошло, и покончил с собой еще до приезда патрульных, рассказала «Ленте.ру» Лилия Латыпова, официальный представитель СУ СКР по Калужской области. По словам Владислава Шапши, в настоящее время заложников лесоруба-нелегала уже освободили.

Они осмотрены медиками, повреждений и угрозы их здоровью нет

Владислав ШапшаГубернатор Калужской области

Захвативший заложников лесоруб хранил дома арсенал оружия

Ранее черный лесоруб, захвативший заложников в деревне Усохи, был судим по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»). В 2011 году силовики нашли у него крупный арсенал оружия. Дома он хранил пулемет Дегтярева, обрез винтовки Мосина, автомат ППШ, два пистолета, 100 снарядов и семь мин.

По факту событий в Усохи возбуждено уголовное дело, которое взяло на контроль руководство СУ СКР по Калужской области. На месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты управления.

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