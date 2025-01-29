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13:19, 29 января 2025Россия

Россиянин захватил заложников из-за рубки леса и убил троих лесничих

Калужский глава Шапша: Лесоруб захватил заложников, погибли трое лесничих
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Куйбышевском районе Калужской области ранее судимый россиянин захватил заложников и убил троих лесничих. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram.

По словам чиновника, мужчина атаковал сотрудников лесохораны из-за того, что те попытались помешать ему проводить незаконную рубку леса. Шапша рассказал, что захваченных лесорубом-нелегалом заложников уже освободили.

«Они осмотрены медиками, повреждений и угрозы их здоровью нет», — сообщил губернатор. Он добавил, что сам преступник после совершенного покончил с собой.

Годом ранее сообщалось, что четверо заключенных ИК-19 в городе Суровикино под Волгоградом захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Злоумышленники заявили о принадлежности к запрещенной в России международной террористической организации.

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