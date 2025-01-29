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13:59, 29 января 2025Мир

МИД предложил помощь в восстановлении Сирии

МИД заявил о готовности участвовать в восстановлении Сирии после свержения Асада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Karam al-Masri / Reuters

МИД России заявил о готовности России поучаствовать в восстановлении Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства по итогам первого визита российской делегации в Дамаск после свержения бывшего сирийского президента Башара Асада.

«Была подтверждена неизменная поддержка единства, территориальной целостности и суверенитета САР, а также готовность оказать сирийскому народу необходимую помощь в посткризисном восстановлении страны», — указали в министерстве.

Ранее сирийское агентство Sana сообщило, что пришедшая к власти в Сирии оппозиция во время визита российской делегации потребовала от Москвы компенсации «для восстановления доверия».

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