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12:14, 29 января 2025Мир

Новые власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия»

Sana: Власти Сирии попросили у России компенсации для восстановления доверия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Новые власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия» во время первого с момента падения режима экс-президента страны Башара Асада визита российской делегации. Об этом сообщает сирийское агентство Sana.

«Российская сторона подтвердила свою поддержку происходящих позитивных изменений в Сирии. В ходе диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление», — говорится в материале.

Сирийская сторона в ходе переговоров заявила о необходимости «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам» в ходе восстановления отношений с Москвой.

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