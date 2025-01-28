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13:30, 28 января 2025Мир

Делегация МИД России прибыла в Сирию

Делегация во главе с замглавы МИД России Богдановым прибыла в Сирию
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Михаил Богданов

Михаил Богданов. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Российская делегация во главе с замглавы МИД Михаилом Богдановым прибыла в столицу Сирии Дамаск, что стало первым визитом после ухода с поста президента Башара Асада. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо замглавы внешнеполитического ведомства, в состав делегации также вошел специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Возможная повестка встречи и детали визита на данный момент времени неизвестны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военным базам России в Сирийской Арабской Республике (САР) временно может быть придана роль гуманитарных хабов. При этом руководитель Минобороны Сирии в правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра сообщал, что новые сирийские власти ведут переговоры с Москвой о будущем ее военных баз, однако решение пока не найдено.

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