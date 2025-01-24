Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:54, 24 января 2025Мир

МИД России высказался о российских военных базах в Сирии

МИД России: Военным базам в Сирии может быть придана роль гуманитарных хабов
Семен Александров (редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Военным базам России в Сирии временно может быть придана роль гуманитарных хабов. Об этом говорится в ответах МИД России, поступивших к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

Отмечается, что Россия открыта для конструктивного диалога по всем аспектам отношений стран с опорой на солидную базу двустороннего сотрудничества.

«Это касается и функционирования наших военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов с учетом острой потребности населения САР во внешней помощи», — заявили в ведомстве.

Ранее глава Минобороны Сирии в правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра рассказал, что новые власти Сирии ведут переговоры с Россией о будущем ее военных баз, однако решение пока не найдено. По его словам, переговоры ведет руководство страны при участии сирийского МИД.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп обвинил Россию в краже проекта гиперзвуковых ракет у США. Он пообещал создать оружие еще лучше

      Российские бойцы установили флаг в центре населенного пункта в ДНР

      В МИД России прокомментировали отношения Москвы и Тбилиси

      Путин согласился с Трампом по одному вопросу

      Путин рассказал об отношениях с Трампом

      МИД России высказался о российских военных базах в Сирии

      Чиновница объяснила нападение крокодила менструацией жертвы и потеряла работу

      Путин высказался о возможных переговорах с Украиной

      Ирина Шейк опубликовала архивное фото

      Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше