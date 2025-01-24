МИД России высказался о российских военных базах в Сирии

МИД России: Военным базам в Сирии может быть придана роль гуманитарных хабов

Военным базам России в Сирии временно может быть придана роль гуманитарных хабов. Об этом говорится в ответах МИД России, поступивших к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

Отмечается, что Россия открыта для конструктивного диалога по всем аспектам отношений стран с опорой на солидную базу двустороннего сотрудничества.

«Это касается и функционирования наших военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов с учетом острой потребности населения САР во внешней помощи», — заявили в ведомстве.

Ранее глава Минобороны Сирии в правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра рассказал, что новые власти Сирии ведут переговоры с Россией о будущем ее военных баз, однако решение пока не найдено. По его словам, переговоры ведет руководство страны при участии сирийского МИД.