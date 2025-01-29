Мизулину начали допрашивать по делу об угрозах от треш-стримера

В Ярославле суд удалил прессу с допроса Мизулиной по делу об угрозах от Дурдиева

В Ярославле суд удалил прессу с допроса главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по делу об угрозах от треш-стримера Аслана Дурдиева. Об этом сообщает РИА Новости.

Уголовное дело рассматривается по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.

По данным издания, в Кировском районном суде Ярославля начался допрос Екатерины Мизулиной по делу об угрозах в ее адрес со стороны треш-стримера Аслана Дурдиева. Она участвует в заседании по видеосвязи из Замоскворецкого суда Москвы.

Как установил суд, 22 июня 2021 года обвиняемый в ходе возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, сильно повредив ему лицо. Также 13 февраля 2024 года, он, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе онлайн-трансляции высказал в адрес Мизулиной угрозу расправой, используя при этом ненормативную лексику и оскорбления.

Ранее сообщалось, что обвиняемых в нападении на российского депутата мужчин взяли под стражу.