Москвичей предупредили о двойном температурном рекорде

Синоптик Тишковец: 30 января в Москве ожидается двойной температурный рекорд

В четверг, 30 января, в Москве может быть установлен двойной температурный рекорд. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В ночь с 29 на 30 января температура воздуха будет в диапазоне от нуля до плюс пяти градусов Цельсия, а днем повысится до плюс четырех — плюс девяти градусов. Это на 15 градусов выше климатической нормы, отметил синоптик.

«Таким образом, во-первых, будет побит рекорд дня — 30 января 2016 года плюс три градуса. А во-вторых, есть вероятность повтора или падения исторического максимума для января за всю метеоисторию, который составляет плюс 8,6 градуса — 2007 год», — рассказал Тишковец. Однако начиная с четверга температура воздуха в Москве начнет постепенно понижаться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 31 января температура в Москве на 9-10 градусов превысит климатическую норму.