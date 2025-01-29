Москвичей предупредили об аномальной погоде

Синоптик Вильфанд: Температура в Москве до конца недели сильно превысит норму

Температура воздуха в Москве до конца недели сильно превысит норму. Об аномальной погоде предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

«Будут рекорды биться, и будет еще теплее, в среду днем до плюс 5,7 температура прогнозируется, совершенно аномально высокая, воздух такой тропический к нам поступает», — рассказал синоптик. В пятницу, 31 января, сохранится такой же температурный фон — отклонение от климатической нормы достигнет 9-10 градусов.

В ночь на субботу и воскресенье, 1 и 2 февраля, температура воздуха будет в диапазоне от минус 2 до плюс 2 градусов, а в целом климатическая норма будет превышена на 6-7 градусов. В понедельник и вторник, 3 и 4 февраля, ожидается минус 3-5 градусов ночью и минус 1-2 градуса — днем.

«Тоже очень теплая погода, превышающая существенно норму, но все-таки это уже привычные отрицательные значения», — подчеркнул Вильфанд. Осадки в столице при этом будут небольшими и преимущественно в виде дождя. Снежный покров в Тушино — единственном районе с сугробами — уменьшился до двух сантиметров, заключил метеоролог.

Ранее синоптик Александр Ильин пообещал москвичам морозное начало февраля. По его прогнозам, со второго-третьего дня месяца может похолодать до минус семи градусов. При этом метеоролог считает, что надолго морозы в столице не задержатся.