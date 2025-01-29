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16:49, 29 января 2025Из жизни

Мужчина прожил 120 дней под водой и побил рекорд

The Guardian: Космический инженер из Германии провел под водой 120 дней подряд
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Matyas Rehak / Shutterstock / Fotodom

Космический инженер из Германии прожил в подводной капсуле в Панаме 120 дней. Об этом сообщает The Guardian.

59-летний Рудигер Кох в пятницу, 24 января, поднялся на поверхность после четырех месяцев, проведенных в капсуле на глубине 11 метров. Он ступил на землю и отпраздновал это, открыв шампанское и закурив сигару, в присутствии официальных представителей Книги рекордов Гиннесса, которые подтвердили, что он побил рекорд, поставленный в 2023 году Джозефом Дитури — он прожил под водой 100 дней.

Капсула, в которой безвылазно находился Кох на протяжении 120 дней, располагалась вдали от берега, не меньше чем в 15 минутах пути на моторной лодке. Жилище площадью 30 квадратных метров вмещало кровать, рабочий стол, компьютер с подключением к интернету и туалет. Капсула при помощи трубы с лестницей соединялась с небольшим помещением на поверхности, на крыше которого были установлены солнечные батареи. Четыре камеры снимали передвижения Коха в капсуле. Так организаторы проекта фиксировали его повседневную жизнь, в том числе для того, чтобы доказать, что за это время он не поднимался на поверхность.

По словам Коха, он отлично провел время на дне океана и даже немного сожалеет, что пришлось подняться наверх. «Это прекрасно, когда все стихает, темнеет и море сверкает. Это невозможно описать, вы должны испытать это на себе», — сказал рекордсмен. Кох держал на прикроватном столике роман Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой».

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Ранее сообщалось, что предыдущий рекордсмен Джозеф Дитури помолодел на десять лет после 100 дней под водой. Как оказалось, его теломеры — последовательность ДНК, которая прикрепляется к концам хромосом, — стали на 20 процентов длиннее, чем когда он только погрузился в воду в марте, хотя обычно с возрастом они становятся короче.

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