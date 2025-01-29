Мужчина прожил 120 дней под водой и побил рекорд

The Guardian: Космический инженер из Германии провел под водой 120 дней подряд

Космический инженер из Германии прожил в подводной капсуле в Панаме 120 дней. Об этом сообщает The Guardian.

59-летний Рудигер Кох в пятницу, 24 января, поднялся на поверхность после четырех месяцев, проведенных в капсуле на глубине 11 метров. Он ступил на землю и отпраздновал это, открыв шампанское и закурив сигару, в присутствии официальных представителей Книги рекордов Гиннесса, которые подтвердили, что он побил рекорд, поставленный в 2023 году Джозефом Дитури — он прожил под водой 100 дней.

Капсула, в которой безвылазно находился Кох на протяжении 120 дней, располагалась вдали от берега, не меньше чем в 15 минутах пути на моторной лодке. Жилище площадью 30 квадратных метров вмещало кровать, рабочий стол, компьютер с подключением к интернету и туалет. Капсула при помощи трубы с лестницей соединялась с небольшим помещением на поверхности, на крыше которого были установлены солнечные батареи. Четыре камеры снимали передвижения Коха в капсуле. Так организаторы проекта фиксировали его повседневную жизнь, в том числе для того, чтобы доказать, что за это время он не поднимался на поверхность.

По словам Коха, он отлично провел время на дне океана и даже немного сожалеет, что пришлось подняться наверх. «Это прекрасно, когда все стихает, темнеет и море сверкает. Это невозможно описать, вы должны испытать это на себе», — сказал рекордсмен. Кох держал на прикроватном столике роман Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой».

Ранее сообщалось, что предыдущий рекордсмен Джозеф Дитури помолодел на десять лет после 100 дней под водой. Как оказалось, его теломеры — последовательность ДНК, которая прикрепляется к концам хромосом, — стали на 20 процентов длиннее, чем когда он только погрузился в воду в марте, хотя обычно с возрастом они становятся короче.