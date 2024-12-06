Мужчина решил побить рекорд и поселился под водой на четыре месяца

59-летний мужчина из Германии поселился в доме под водой ради рекорда

Мужчина из Германии провел под водой 60 дней и планирует прожить там еще столько же. Об этом пишет UPI.

59-летний аэрокосмический инженер Рюдигер Кох поселился под водой 26 сентября. Два месяца он жил и работал в подводной капсуле в районе Пуэрто-Линдо у побережья Панамы в Карибском море. Кох намерен побить мировой рекорд по самому долгому нахождению в доме под водой.

Площадь «квартиры» Коха составляет около 30 квадратных метров. В капсуле есть переносной туалет, телевизор, компьютер, кровать, велотренажер, солнечная батарея, спутниковый интернет и несколько вентиляторов. Кох сказал, что больше всего скучает по душу. «Это не особенно сложно. Я не страдаю здесь, внизу. Самое сложное — справиться с желанием заняться дайвингом», — пошутил он.

Кох планирует подняться на поверхность 24 января, проведя под водой 120 дней. Текущий рекорд по самому долгому нахождению в подводной капсуле составляет 100 дней и принадлежит Джозефу Дитури. Рекорд был поставлен у побережья Флориды в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Дитури помолодел на 10 лет после жизни под водой. Как оказалось, его теломеры — последовательность ДНК, которая прикрепляется к концам хромосом, — стали на 20 процентов длиннее, чем когда он только погрузился в воду в марте, хотя обычно с возрастом они становятся короче. Количество стволовых клеток в его организме также увеличилось в десять раз.

