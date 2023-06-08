Ученый провел рекордные 93 дня на дне моря и помолодел на 10 лет

Доктор Глубокое Море помолодел на 10 лет после 93 дней под водой

Университетский профессор и бывший морской офицер Джозеф Дитури провел под водой рекордные 93 дня и помолодел. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Прозванный Доктором Глубокое Море профессор Дитури погрузился под воду в рамках научного эксперимента, который должен был продемонстрировать влияние повышенного давления на человеческий организм. Дитури поселился в «Подводной резиденции Джулса», которая расположена на дне лагуны в Ки-Ларго во Флориде на глубине девяти метров. В отличие от подводных лодок там не используются технологии, помогающие людям адаптироваться к повышенному давлению. Миссия, которая получила название «Нептун 100», закончится 9 июня, после того как ученый проведет под водой 100 дней.

На 93 день эксперимента медики замерили жизненные показатели Дитури и обнаружили, что мужчина как будто помолодел на 10 лет. Как оказалось, его теломеры — последовательность ДНК, которая прикрепляется к концам хромосом, — стали на 20 процентов длиннее, чем когда он только погрузился в воду в марте, хотя обычно с возрастом они становятся короче. Количество стволовых клеток в его организме также увеличилось в десять раз. Фаза глубокого сна в ночное время стала составлять от 60 до 66 процентов, маркеры воспаления уменьшились вдвое, а уровень холестерина опустился на 72 пункта.

Эти изменения специалисты связывают с высоким давлением, которое, как известно, имеет ряд положительных эффектов. Подобную форму терапии получают люди, использующие гипербарические камеры.

Помимо этого, после 74 дней эксперимента Дитури побил предыдущий рекорд по количеству дней жизни под водой в тех же условиях. Он был поставлен в этом же самом месте двумя профессорами Брюсом Кантреллом и Джессикой Фэйн из Теннесси в 2014 году. Они прожили под водой 73 дня, два часа и 34 минуты.

Ранее сообщалось о спортсменке из Испании, которая провела 500 дней в пещере. Женщина побила мировой рекорд по нахождению под землей в полном одиночестве.

