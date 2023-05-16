Мужчина 74 дня прожил в доме под водой и побил рекорд

Metro: профессор Джозеф Дитури прожил в подводном доме 74 дня и побил рекорд

Университетский профессор побил мировой рекорд после 74 дней жизни в доме под водой. Об этом сообщает Metro.

Профессор Джозеф Дитури в качестве эксперимента в марте 2023 года поселился в «Подводной резиденции Джулса», которая расположена на дне лагуны в Ки-Ларго во Флориде на глубине девяти метров. После 74 дней под водой мужчина намерен продолжить свой эксперимент и дойти до 100 дней. Его миссия, которая получила название «Проект Нептун 100», должна закончиться 9 июня.

В отличие от подводных лодок в «Подводной резиденции» не используются технологии, которые могут помочь с адаптацией к повышенному давлению. Предыдущий рекорд был поставлен в этом же самом месте двумя профессорами из Теннесси — Брюсом Кантреллом и Джессикой Фэйн — в 2014 году. Они прожили под водой 73 дня, два часа и 34 минуты.

Дитури поселился под водой не только для того, чтобы установить рекорд. Преподаватель, бывший морской офицер и исследователь с докторской степенью в области биомедицинской инженерии, хочет собрать как можно больше информации о том, как человеческий организм ведет себя в условиях высокого давления на протяжении длительного времени. Поэтому каждый день он совершает ряд замеров и небольших экспериментов, чтобы оценить свои жизненные показатели и общее самочувствие.

Каждый день Дитури готовит в микроволновке богатый белком обед — например, филе лосося и блюда из яиц. Затем он тренируется, обязательно делает отжимания и спит около часа.

Идея, стоящая за этим экспериментом — населить Мировой океан людьми. Так можно будет лучше ухаживать за ними и следить за тем, чтобы все было в порядке Джозеф Дитури профессор Университета Южной Флориды и рекордсмен

Дитури, которого прозвали Доктор Глубокое Море, уже провел со дна моря десятки онлайн-лекций и семинаров. Его занятия посетили более 2,5 тысячи студентов. Несмотря на свой эксперимент, он продолжает учить студентов факультетов океанологии и биомедицинской инженерии в Университете Южной Флориды.

Единственное, чего Дитури, по его собственным словам, не хватает во время его миссии — это солнечного света. До эксперимента он каждый день встречал восход.

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