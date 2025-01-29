На Украине еще одного мэра оштрафовали за невыполнение плана мобилизации

Мэра Борислава Яворского оштрафовали за невыполнение плана мобилизации

Мэра города Борислав в Львовской области Украины Игоря Яворского оштрафовали за невыполнение плана мобилизации. Об этом он сообщил в комментарии украинскому изданию Hromadske.

Отмечается, что в отношении главы города был составлен протокол, на основе которого было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за срыв мер мобилизации.

«Я написал свои возражения. Не согласен с этим протоколом и постановлением. Соответственно, готовлю представление в суд, буду обжаловать. Думаю, суд расставит точки над и», — написал он.

Ранее за невыполнение плана по мобилизации суд оштрафовал мэра Дрогобыча Львовской области Украины Тараса Кучму. Он назвал данное решение несправедливым, так как глава города не имеет полномочий для доставки людей в территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата).