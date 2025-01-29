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19:18, 29 января 2025Бывший СССР

На Украине призвали поручить детям сборку беспилотников в школах

На Украине предложили поручить детям сборку дронов на уроках труда в школах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Основатель украинской компании по производству средств радиоэлектронной борьбы «Аура» Алексей Полончук призвал, чтобы дети собирали беспилотники в школах. Его слова приводит «Страна.ua» в Telegram.

«Надо чтобы FPV-дроны собирали на уроках труда в школах, прятать в подвалах, гаражах — так обеспечим массовость», — сказал он. По мнению Полончука, если построить большой цех по производству беспилотников, то по нему быстро будет нанесен удар.

Ранее замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что украинские власти незаконно мобилизуют несовершеннолетних жителей региона. По его словам, в администрацию обратилась женщина с заявлением о пропаже сына 2009 года рождения, а также детей ее знакомых примерно того же возраста. При этом полиция Украины не начала розыск.

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