На Украине предложили поручить детям сборку дронов на уроках труда в школах

Основатель украинской компании по производству средств радиоэлектронной борьбы «Аура» Алексей Полончук призвал, чтобы дети собирали беспилотники в школах. Его слова приводит «Страна.ua» в Telegram.

«Надо чтобы FPV-дроны собирали на уроках труда в школах, прятать в подвалах, гаражах — так обеспечим массовость», — сказал он. По мнению Полончука, если построить большой цех по производству беспилотников, то по нему быстро будет нанесен удар.

Ранее замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что украинские власти незаконно мобилизуют несовершеннолетних жителей региона. По его словам, в администрацию обратилась женщина с заявлением о пропаже сына 2009 года рождения, а также детей ее знакомых примерно того же возраста. При этом полиция Украины не начала розыск.