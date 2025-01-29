Замглавы ВГА Лисняк: В Харьковской области незаконно мобилизовали подростков

Украинские власти незаконно мобилизуют несовершеннолетних жителей Харьковской области. Об этом заявил заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

По его словам, в ВГА обратилась женщина с заявлением о пропаже ее сына 2009 года рождения, а также детей ее знакомых примерно того же возраста. Украинская полиция при этом не начала вести розыск.

Он также рассказал, что 19 января 2025 года с одной из матерей связался ее сын, сообщив, что в декабре его насильно похитили без документов представители ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата). После этого его отправили на прохождение первоначальной подготовки в один из учебных лагерей, расположенных в районе Чугуева. Лисняк заключил, что сейчас молодой человек пребывает в рядах 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с примерно 18 подростками, в том числе ранее пропавшими.

Ссылаясь на источник в ТЦК, Лисняк сказал, что на Украине есть негласный приказ о мобилизации всех задержанных, у которых при себе нет документов. В таких условиях несовершеннолетним могут «приписать» лишние годы.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил необходимость призыва в ряды ВСУ молодых людей в возрасте 18-25 лет. По его словам, эта мера продиктована нехваткой военнослужащих.