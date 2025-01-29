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14:58, 29 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили о планах Зеленского перехватить грантовые организации

«Страна.ua»: Зеленский планирует перехватить управление грантовыми организациями
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует перехватить управление грантовыми организациями в стране, которые остались без американского финансирования. Об этом пишет издание «Страна.ua», ссылаясь на вечернее обращение президента.

«Он заявил, что власть начнет финансировать те проекты и НПО, которые сочтет критически важными. Курировать процесс будет замглавы Офиса президента Алексей Кулеба», — пишет издание, отмечая, что Кулеба считается приближенным к главе ОП Андрею Ермаку.

Украинский лидер добавил, что часть финансирования может быть компенсирована из бюджета Украины, а финансирование другой части Офис президента обсудит с западными партнерами.

Ранее замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук заявила, что приостановка финансирования Киева со стороны американского Агентства по международному развитию (USAID) — это неожиданность для властей Украины. Она добавила, что в ближайшее время на Украине начнут серьезные обсуждения с американскими союзниками, чтобы как можно быстрее восстановить финансирование.

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