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02:26, 29 января 2025Россия

Над российским регионом сбили 26 украинских беспилотников

Богомаз: Силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над Брянской областью

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 украинских беспилотников над территорией Брянской области, об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе три реактивных», — заявил губернатор.

Он отметил, что пострадавших нет, оперативные службы прибыли на место и обследуют территорию.

Также в ночь на 29 января российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников в Торопецком районе Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Позднее количество уничтоженных аппаратов выросло до 14.

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