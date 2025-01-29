Над российским регионом сбили 26 украинских беспилотников

Богомаз: Силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 украинских беспилотников над территорией Брянской области, об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе три реактивных», — заявил губернатор.

Он отметил, что пострадавших нет, оперативные службы прибыли на место и обследуют территорию.

Также в ночь на 29 января российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников в Торопецком районе Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Позднее количество уничтоженных аппаратов выросло до 14.

