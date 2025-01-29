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01:23, 29 января 2025Россия

В российском регионе сбили шесть беспилотников

Руденя: силы ПВО сбили шесть беспилотников в Торопецком районе Тверской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников в Торопецком районе Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Его слова приводит Telegram-канал «Пул69».

«Дежурными силами ПВО Минобороны России в Торопецком районе Тверской области сбито шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — говорится в сообщении.

По словам политика, на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений в результате отражения атаки дронов нет.

О срабатывании средств ПВО в Тверской области сообщалось также 21 сентября.

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