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22:58, 29 января 2025Силовые структуры

Названо возможное орудие убийства трех лесничих в Калужской области

СК: Трех лесничих в Калужской области могли застрелить из пистолета ТТ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Трое сотрудников лесничества в Калужской области, предположительно, были застрелены из пистолета ТТ. Возможное орудие убийства назвали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) в Telegram.

По данным следствия, сотрудники лесничества прибыли по адресу мужчины, чтобы проверить сведения о незаконной рубке лесных насаждений.

«Когда они подъехали к дому мужчины, тот, предположительно, используя пистолет ТТ, открыл огонь, в результате чего погибли трое мужчин», — говорится в публикации.

Трагедия произошла в калужской деревне Усохи в среду, 29 января. К мужчине, который оказался так называемым черным лесорубом, приехали пятеро сотрудников лесничества, чтобы разобраться с незаконными вырубками. Когда «Газель» лесничих подъехала к дому злоумышленника, он открыл по ней огонь. Тело одного погибшего нашли в машине, а еще двоих — около нее.

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