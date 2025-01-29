Названо возможное орудие убийства трех лесничих в Калужской области

СК: Трех лесничих в Калужской области могли застрелить из пистолета ТТ

Трое сотрудников лесничества в Калужской области, предположительно, были застрелены из пистолета ТТ. Возможное орудие убийства назвали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) в Telegram.

По данным следствия, сотрудники лесничества прибыли по адресу мужчины, чтобы проверить сведения о незаконной рубке лесных насаждений.

«Когда они подъехали к дому мужчины, тот, предположительно, используя пистолет ТТ, открыл огонь, в результате чего погибли трое мужчин», — говорится в публикации.

Трагедия произошла в калужской деревне Усохи в среду, 29 января. К мужчине, который оказался так называемым черным лесорубом, приехали пятеро сотрудников лесничества, чтобы разобраться с незаконными вырубками. Когда «Газель» лесничих подъехала к дому злоумышленника, он открыл по ней огонь. Тело одного погибшего нашли в машине, а еще двоих — около нее.