Не попавший в бар из-за «запрещенной в ЕС» символики боец СВО прокомментировал инцидент

Не попавший в бар из-за запрета сотрудника боец СВО прокомментировал инцидент

Участник специальной военной операции (СВО), которого не пустили в один из подмосковных караоке-баров, прокомментировал инцидент. Его слова приводит портал Regions.ru.

28 января стало известно, что военнослужащего не пустили в заведение из-за «запрещенной в ЕС» символики. О чем именно шла речь, не сообщалось — возможно, имелась в виду нашивка или патч Z, которые носят многие бойцы.

Мужчина рассказал, что намеренно выбрал для похода в караоке-бар понедельник. «Пьяных не будет, народа не будет (...) — будут одни свои», — пояснил он. Однако в зоне фейс-контроля солдату и его друзьям отказали якобы потому, что они были пьяны. При этом, по словам бойца, все были трезвыми.

Охранник не хотел пропускать мужчину из-за его военной формы, сообщает портал. Сам боец отметил, что не был сильно оскорблен случившимся — получив отказ, они с друзьями пошли в другой бар. «Всякое бывает: у нас ждунов, шпионов и партизан полно здесь, внутри», — добавил он.

Ранее в Москве еще одному бойцу СВО выдвинули условие для посещения караоке-бара: оставить двойной депозит за проход. Мужчина хотел войти в бар в военной форме.