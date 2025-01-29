Норвегия решила создать бригаду для усиления военного присутствия на границе с Россией

Норвегия создает бригаду для усиления военного присутствия на границе с Россией

Норвегия решила создать бригаду для усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк. Об это заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью газете VG.

По словам дипломата, НАТО сейчас проводит новую линию о «защите каждого дюйма территории». «Поэтому мы теперь создаем бригаду Финнмарка», — пояснил он.

Эйде также прокомментировал вопрос о пересмотре запрета на военную активность вблизи с границей с РФ, отметив, что Норвегия планирует рассматривать изменения «в рамках принципов успокоения и устрашения».

VG обратила внимание, что ограничение военной активности вблизи российской границы было частью норвежской политики со времен существования Советского Союза. В частности, до сих существует запрет на проведение военных учений НАТО восточнее 24-го меридиана восточной долготы.

Ранее стало известно, что НАТО может разместить в Норвегии объединенный центр управления воздушными операциями альянса. Подходящими местами для базы являются Будё, Рюгге и Эрланд, однако окончательное решение о местоположении центра будет принято в первой половине 2025 года.