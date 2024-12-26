НАТО разместит центр управления воздушными операциями в граничащей с Россией стране

NRK: НАТО может разместить в Норвегии центр управления воздушными операциями

НАТО может разместить в Норвегии объединенный центр управления воздушными операциями альянса. Об этом сообщает NRK.

«НАТО планирует создать в Европе новый центр воздушных операций, так называемый "объединенный центр воздушных операций". Норвегия является потенциальным хозяином этой базы», — говорится в материале.

Подходящими местами для базы являются Будё, Рюгге и Эрланд, однако окончательное решение о местоположении центра будет принято в первой половине 2025 года.

Российско-норвежская граница была установлена 14 мая 1826 года. На ней находится единственный контрольно-пропускной пункт — Борисоглебск в Мурманской области (с норвежской стороны — Стурскуг).

Ранее министр юстиции Норвегии Эмили Мель сообщила, что правительство задумалось о строительстве забора на границе с Россией после аналогичного решения Финляндии. Позднее эту информацию опроверг посол европейской страны в РФ Роберт Квиле.