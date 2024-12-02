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15:10, 2 декабря 2024Путешествия

В Норвегии оценили возможность постройки забора на границе с Россией

Посол Норвегии: страна не планирует строить забор на границе с Россией
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Власти Норвегии не планируют строить забор на границе с Россией. Такую возможность в беседе с RTVI оценил Посол европейской страны в РФ Роберт Квиле.

«Нет [таких] планов, — подчеркнул высокопоставленный дипломат. — <...> Были некоторые планы построить заграждение. Однако речь идет о паре сотен метров там, где находится погранпереход».

Ранее в столице Финляндии, Хельсинки, прошла акция в поддержку открытия границы с Россией. В демонстрации приняли участие организации «Свободное движение», ассоциация поддержки лиц, ищущих убежище, финское отделение Amnesty International и We see you Finland.

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