В Норвегии оценили возможность постройки забора на границе с Россией

Посол Норвегии: страна не планирует строить забор на границе с Россией

Власти Норвегии не планируют строить забор на границе с Россией. Такую возможность в беседе с RTVI оценил Посол европейской страны в РФ Роберт Квиле.

«Нет [таких] планов, — подчеркнул высокопоставленный дипломат. — <...> Были некоторые планы построить заграждение. Однако речь идет о паре сотен метров там, где находится погранпереход».

Ранее в столице Финляндии, Хельсинки, прошла акция в поддержку открытия границы с Россией. В демонстрации приняли участие организации «Свободное движение», ассоциация поддержки лиц, ищущих убежище, финское отделение Amnesty International и We see you Finland.