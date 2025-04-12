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14:43, 12 апреля 2025Мир

Лавров оценил титул дипломатической рок-звезды

Лавров: Нет ничего плохого в сравнении дипломатов с рок-звездами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров одобрил сравнение дипломатов с рок-звездами, выступая на Анталийском дипломатическом форуме (ADF). Его речь транслируется на официальном сайте МИД России.

«Я думаю, что если есть главы государств, которые являются настоящими рок-звездами, то ничего нет плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть», — подчеркнул глава МИД.

Таким образом Лавров ответил на просьбу ведущего рассказать, как он относится к титулу «рок-звезды от дипломатии». По словам ведущего, глава российского МИД является самым популярным участником ADF после президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе выступления на форуме Лавров также заявил, что НАТО является крупнейшим врагом самому себе.

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