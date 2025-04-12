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14:20, 12 апреля 2025Мир

Лавров назвал крупнейшего врага НАТО

Лавров: НАТО является крупнейшим врагом самому себе
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

НАТО является крупнейшим врагом самому себе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума (ADF), его выступление транслируется на официальном сайте МИД России.

«Я считаю, что крупнейший враг НАТО — сама НАТО», — подчеркнул глава ведомства.

Лавров добавил, что главными врагами Североатлантического альянса также являются «те, кто пытались использовать его ради доминирования вопреки собственным обещаниям».

Ранее в кулуарах ADF состоялись переговоры Лаврова и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

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