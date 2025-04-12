Лавров назвал крупнейшего врага НАТО

Лавров: НАТО является крупнейшим врагом самому себе

НАТО является крупнейшим врагом самому себе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума (ADF), его выступление транслируется на официальном сайте МИД России.

«Я считаю, что крупнейший враг НАТО — сама НАТО», — подчеркнул глава ведомства.

Лавров добавил, что главными врагами Североатлантического альянса также являются «те, кто пытались использовать его ради доминирования вопреки собственным обещаниям».

Ранее в кулуарах ADF состоялись переговоры Лаврова и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

