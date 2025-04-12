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14:33, 12 апреля 2025Мир

Глава НАТО увидел угрозу со стороны России в космосе

Рютте: РФ рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: РИА Новости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе. Своими опасениями по поводу российской угрозы он поделился с немецкой газетой Welt am Sonntag.

«Нам известны сообщения о том, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе», — заявил Рютте. Глава НАТО отметил, что такое вооружение способно одним махом уничтожить сотни спутников.

При этом генсек НАТО считает, что возможности Москвы в космосе отстают от потенциала Запада. В размещении вооружения он увидел способ для России усилить свои позиции.

Ранее глава американского Космического командования генерал Стивен Уайтинг заявил о том, что Соединенным Штатам необходимо разместить оружие в космосе. По его мнению, такое оружие поможет в сдерживании космических конфликтов.

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