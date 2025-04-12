Песков ответил на вопрос о подарках Путина Трампу

Песков: В России не принято говорить о личных подарках президента

В России не принято говорить о личных подарках президента лидерам других государств, включая главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

В беседе с репортером Песков не стал раскрывать подарок, который Путин мог вручить Трампу через спецпосланника США Стивена Уиткоффа. Тот ранее прилетел в Санкт-Петербург и провел переговоры с главой Кремля. «Подарки президента Путина — это его личное дело. У нас не принято об этом говорить», — резюмировал Песков.

Он не стал ни опровергать, ни подтверждать возможную передачу Путиным «посланий и даже подарков» президенту США. «Мы не будем этого делать», — заключил Песков.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Уиткофф по итогам переговоров с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым передал Трампу «четкое» послание. По словам спецпосланника США, самым быстрым способом завершить боевые действия на Украине станет поддержка стратегии, «которая дала бы России право собственности на четыре восточноукраинских региона». Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. В противном случае, урегулирование конфликта может занять значительный отрезок времени.