Израиль расширит боевые действия в секторе Газа

Кац: В ближайшее время ЦАХАЛ расширит боевые действия в секторе Газа

В ближайшее время ЦАХАЛ расширит боевые действия в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, его слова приводит РИА Новости.

Глава ведомства призвал жителей сектора Газа изгнать движение ХАМАС из анклава и освободить всех заложников, чтобы положить конец войне.

«В ближайшее время действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) охватят большинство районов сектора Газа, и вам придется эвакуироваться из зон боевых действий... Пришло время восстать, изгнать ХАМАС и освободить всех израильских заложников. Это единственный путь к окончанию войны», — подчеркнул Кац.

В начале апреля Кац объявил о начале операции по захвату больших площадей земли в Газе. Это необходимо, чтобы создать «зоны безопасности Израиля» после «широкомасштабной эвакуации населения Газы из зон боевых действий».

18 марта стало известно, что Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа. Решение приняли, поскольку палестинское движение отвергло предложения США о продлении перемирия. После недавнего ракетного обстрела Израиля премьер-министр Нетаньяху распорядился дать ХАМАС жесткий ответ.

