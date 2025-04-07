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00:58, 7 апреля 2025Мир

Нетаньяху распорядился дать ХАМАС жесткий ответ после обстрела Израиля

Нетаньяху распорядился дать ХАМАС жесткий ответ после ракетного обстрела Израиля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил по телефону с министром обороны страны Исраэлем Кацем недавний ракетный обстрел из сектора Газа. Политик распорядился дать жесткий ответ палестинским радикалам, сообщает канцелярия премьера, пишет РИА Новости.

«Премьер-министр Нетаньяху поговорил с министром обороны Исраэлем Кацем с борта "Крыло Сиона" и получил информацию о запуске ракет из сектора Газа», — сказано в заявлении.

Нетаньяху также подтвердил продолжение интенсивной деятельности Армии обороны Израиля в Газе против палестинского движения ХАМАС. Офис главы Минобороны Израиля, в свою очередь, опубликовал сообщение, согласно которому Кац поручил армии продолжить и расширить военную операцию против радикалов в секторе Газа.

Несколькими днями ранее движение ХАМАС опубликовало видео с двумя израильскими заложниками. До этого Исраэль Кац объявил о начале операции по захвату больших площадей земли в Газе.

18 марта стало известно, что Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа. Решение об этом было принято, поскольку палестинское движение отвергло предложения США о продлении перемирия.

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