Нетаньяху распорядился дать ХАМАС жесткий ответ после обстрела Израиля

Нетаньяху распорядился дать ХАМАС жесткий ответ после ракетного обстрела Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил по телефону с министром обороны страны Исраэлем Кацем недавний ракетный обстрел из сектора Газа. Политик распорядился дать жесткий ответ палестинским радикалам, сообщает канцелярия премьера, пишет РИА Новости.

«Премьер-министр Нетаньяху поговорил с министром обороны Исраэлем Кацем с борта "Крыло Сиона" и получил информацию о запуске ракет из сектора Газа», — сказано в заявлении.

Нетаньяху также подтвердил продолжение интенсивной деятельности Армии обороны Израиля в Газе против палестинского движения ХАМАС. Офис главы Минобороны Израиля, в свою очередь, опубликовал сообщение, согласно которому Кац поручил армии продолжить и расширить военную операцию против радикалов в секторе Газа.

Несколькими днями ранее движение ХАМАС опубликовало видео с двумя израильскими заложниками. До этого Исраэль Кац объявил о начале операции по захвату больших площадей земли в Газе.

18 марта стало известно, что Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа. Решение об этом было принято, поскольку палестинское движение отвергло предложения США о продлении перемирия.