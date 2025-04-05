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20:08, 5 апреля 2025Мир

ХАМАС опубликовало новое видео с израильскими заложниками

Ynet: Одним из заложников в плену у ХАМАС может быть уроженец Донбасса
Кирилл Луцюк

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с двумя израильскими заложниками. Как сообщил портал Ynet, один из них — уроженец Донбасса Максим Харкин.

Отмечается, что Харкин и другой заложник Бар Куперштейн находятся в плену уже 547 дней. Портал отметил, что Россия обращалась к ХАМАС с просьбой освободить Харкина.

В конце марта сообщалось, что ранее египетская и катарская делегации провели несколько встреч в Дохе с представителями ХАМАС и Израиля. Цель этих переговоров — попытка добиться временного перемирия в Газе перед праздником Ид аль-Фитр. Кроме того, в новом соглашении речь идет об освобождении пяти заложников в обмен на ряд палестинских заключенных, а также 50-дневное прекращение огня.

До этого Израиль представил ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа. Он предполагает, что на первом этапе палестинское движение отпустит 11 заложников и передаст тела 16 погибших. За этим последует перемирие на 40 дней.

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