Стало известно об обсуждении нового соглашения между ХАМАС и Израилем

Asharq: Посредники обсуждают с ХАМАС и Израилем остановку огня в Газе на 50 дней

Катар и Египет — страны-посредники в урегулировании конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем — проводят консультации с обеими сторонами для заключения нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа на 50 дней. Об этом сообщает телеканал Asharq со ссылкой на источники.

«Египетская и катарская делегации провели несколько встреч в Дохе с представителями ХАМАС и Израиля с целью достижения временного перемирия в Газе перед праздником Ид аль-Фитр. Новое соглашение предполагает освобождение пяти заложников в обмен на ряд палестинских заключенных, а также 50-дневное прекращение огня», — отмечается в материале.

23 марта стало известно, что Израиль с помощью египетских посредников представил ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа.

При этом газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что израильские власти планируют проведение крупномасштабной наземной операции в Газе. По данным издания, в Израиле уверены в том, что захват и удержание значительной части анклава поможет одержать окончательную победу над ХАМАС.