Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:48, 24 марта 2025Мир

В США рассказали о подготовке Израилем масштабной операции в Газе

WSJ: Израиль готовит крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Moiz Salhi / Global Look Press

Власти Израиля планируют проведение крупномасштабной наземной операции в секторе Газа, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

По данным издания, руководство еврейского государства уверено: захват и удержание значительной части Газы поможет одержать окончательную победу над радикальным движением ХАМАС.

В Израиле считают, что у армии появилось достаточно возможностей для ведения подобных боевых действий. Этому способствовали ослабление шиитской организации «Хезболлах» и поддержка Вашингтоном наступательных действий.

Ранее Израиль с помощью египетских посредников представил ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа.

    Обсудить
    Последние новости

    «Никто с вверенных позиций не отступал». Российские военные отбили попытку ВСУ прорваться в приграничное село Белгородской области

    Ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат жильем

    Российский «Булат» определит типы атакующих БПЛА

    В Эрмитаже допустили запрет на фотосессии после скандала с блогерами

    Стало известно о новом криминальном движении в российском наркобизнесе

    Меркурис заявил о неспособности Украины и Европы влиять на урегулирование конфликта

    Учительница устроила оргию со школьниками

    Мужчина сделал инъекцию для увеличения пениса и столкнулся с тяжелыми осложнениями

    Стала известна причина крупного пожара на стоянке во Владивостоке

    В США рассказали о подготовке Израилем масштабной операции в Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше