В США рассказали о подготовке Израилем масштабной операции в Газе

WSJ: Израиль готовит крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа

Власти Израиля планируют проведение крупномасштабной наземной операции в секторе Газа, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

По данным издания, руководство еврейского государства уверено: захват и удержание значительной части Газы поможет одержать окончательную победу над радикальным движением ХАМАС.

В Израиле считают, что у армии появилось достаточно возможностей для ведения подобных боевых действий. Этому способствовали ослабление шиитской организации «Хезболлах» и поддержка Вашингтоном наступательных действий.

Ранее Израиль с помощью египетских посредников представил ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа.