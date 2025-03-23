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07:54, 23 марта 2025Мир

Израиль предложил ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников

«Синьхуа»: Израиль представил ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Израиль с помощью египетских посредников представил ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа. Об этом пишет агентство «Синьхуа» со ссылкой на неназванные осведомленные источники.

«Израиль через египетских посредников предложил движению ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников, удерживаемых в Газе», — сказано в статье.

Так, план Израиля предполагает, что на первом этапе палестинское движение освободит 11 заложников и передаст тела 16 погибших, далее последует перемирие сроком в 40 дней.

Позже движение ХАМАС должно будет одновременно освободить всех оставшихся заложников. По словам источников, предложение Израиля поддерживают Соединенные Штаты..

Ранее сообщалось, что ХАМАС обсуждает с посредниками план по урегулированию конфликта в Газе, который представил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как уточняется, движение не стремится участвовать в управлении данной территорией — целью остается достижение национального единства.

Несколькими днями ранее координатор ООН по гумвопросам на оккупированной палестинской территории Муханнада Хади назвал бессовестным нарушение Израилем перемирия в секторе Газа.

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