Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:57, 22 марта 2025Мир

В ХАМАС рассказали об обсуждении американского плана по Газе

ХАМАС обсуждает план спецпосланника Уиткоффа по урегулированию в Газе
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС обсуждает с посредниками план по урегулированию конфликта в секторе Газа, который представил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Об этом рассказал представитель движения Абдель Латиф аль-Кануа, передает ТАСС.

«Предложение Уиткоффа и некоторые другие идеи обсуждаются с посредниками, контакты для достижения соглашения не прекращались», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам аль-Кануа, ХАМАС не стремится участвовать в управлении данной территорией — целью движения остается достижение национального единства. В связи с этим в ХАМАС готовы принять любой формат управления сектором Газа, добавил его представитель.

Ранее стало известно о ликвидации Армией обороны Израиля главы военной разведки ХАМАС Усамы Табаша. Он оставался одним из ключевых лидеров радикального движения.

    Обсудить
    Последние новости

    Алаудинов рассказал об эвакуации тел украинских военных из Курской области

    Британию накрыла эпидемия одной болезни

    В Москве прохожая спасла пенсионерку от мошенников

    Папу Римского выпишут из больницы в воскресенье

    В России отреагировали на ужесточение погранрежима Прибалтикой

    Полиция доставила мэра Стамбула во Дворец правосудия

    Хоккеист ЦСКА Каменев сделал заявление после отстранения за допинг

    В ХАМАС рассказали об обсуждении американского плана по Газе

    Пентагон решил разобраться с делом Маска с помощью детектора лжи

    Россиянка назвала пять рассмешивших ее блюд в Египте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше