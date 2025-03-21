ЦАХАЛ ликвидировала одного из ключевых лидеров ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировала главу военной разведки ХАМАС Усаму Табаша

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу военной разведки радикального палестинского движения ХАМАС Усаму Табаша на юге сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

«ЦАХАЛ и Общая служба безопасности Израиля провели совместную операцию и ликвидировали Усаму Табаша, который был главой военной разведки и подразделения наблюдения и целеуказания ХАМАС», — отмечается в заявлении.

Сообщается, что Табаш был «важным источником оперативных знаний» для палестинского движения, а также занимал в нем различные руководящие должности. В ЦАХАЛ добавили, что во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года в рамках своей должности он отвечал за планирование и координацию целей и задач проникновения.

18 марта Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа, поскольку движение отвергло американскую инициативу о продлении перемирия. Кроме того, в этот же день ЦАХАЛ ликвидировала премьер-министра ХАМАС Иссама ад-Даалиса.