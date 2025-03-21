Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:52, 21 марта 2025Мир

ЦАХАЛ ликвидировала одного из ключевых лидеров ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировала главу военной разведки ХАМАС Усаму Табаша
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу военной разведки радикального палестинского движения ХАМАС Усаму Табаша на юге сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

«ЦАХАЛ и Общая служба безопасности Израиля провели совместную операцию и ликвидировали Усаму Табаша, который был главой военной разведки и подразделения наблюдения и целеуказания ХАМАС», — отмечается в заявлении.

Сообщается, что Табаш был «важным источником оперативных знаний» для палестинского движения, а также занимал в нем различные руководящие должности. В ЦАХАЛ добавили, что во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года в рамках своей должности он отвечал за планирование и координацию целей и задач проникновения.

18 марта Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа, поскольку движение отвергло американскую инициативу о продлении перемирия. Кроме того, в этот же день ЦАХАЛ ликвидировала премьер-министра ХАМАС Иссама ад-Даалиса.

    Обсудить
    Последние новости

    «Решительный сигнал Путину». Принц Уильям в военной форме прокатился на танке в 150 километрах от границы России

    В Кремле назвали Лаврова классным мужиком

    Украинский военный сделал признание о подготовке в ВСУ

    Исландский министр попала в сексуальный скандал и ушла в отставку

    Трамп вновь призвал присоединить Канаду к США

    Глава МОК выступила против отстранения стран от ОИ из-за участия в военных конфликтах

    Бывшая жена Моргенштерна раскрыла секрет похудения

    Депутат призвал кастрировать мужчин из-за абортов

    В Москве голый мужчина набросился на девушку в переходе

    Министр по делам детей совратила 15-летнего подростка и родила ему ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше