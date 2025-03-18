Израиль ликвидровал премьер-министра ХАМАС

Al Arabiya: ЦАХАЛ ликвидровал премьер-министра ХАМАС Иссама ад-Даалиса

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала премьер-министра палестинского движения ХАМАС Иссама ад-Даалиса минувшней ночью. Об этом сообщает Al Arabiya.

Также, по сведениям телеканала, в результате израильской бомбардировки скончался заместитель главы министерства внутренних дел в правительстве ХАМАС в Газе Махмуд Абу Ватфа.

Утверждается, что во время воздушных ударов в ночь на вторник, 18 марта, пострадало более 350 палестинцев.

Ранее стало известно, что Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, поскольку движение отвергло американскую инициативу о продлении перемирия. 2 марта США предложили новый план временного перемирия в секторе Газа.