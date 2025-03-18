Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа

Офис Нетаньяху: Израиль возобновил операции против ХАМАС в секторе Газа

Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в социальной сети X написал журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Равид объяснил, что Израиль возобновил нанесение ударов по ХАМАС, поскольку движение отвергло предложения США о продлении перемирия.

2 марта США предложили новый план перемирия в Газе из-за непреодолимости разногласий между Израилем и движением ХАМАС. Согласно плану, в первый день его действия ХАМАС должны вернуть половину удерживаемых заложников, как живых, так и погибших.