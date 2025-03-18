Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:51, 18 марта 2025Мир

Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа

Офис Нетаньяху: Израиль возобновил операции против ХАМАС в секторе Газа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в социальной сети X написал журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Равид объяснил, что Израиль возобновил нанесение ударов по ХАМАС, поскольку движение отвергло предложения США о продлении перемирия.

2 марта США предложили новый план перемирия в Газе из-за непреодолимости разногласий между Израилем и движением ХАМАС. Согласно плану, в первый день его действия ХАМАС должны вернуть половину удерживаемых заложников, как живых, так и погибших.

    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

    В России захотели разрешить детям работать в выходные во время каникул

    Apple испугалась выпускать слишком большой iPhone

    Трамп заявил о необходимости заставить Украину поступить правильно

    Солдат ВСУ обвинили в разрушении продуктовых магазинов в Судже

    В США рассказали об открытых насмешках над Трампом со стороны Путина

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенном образе без бюстгальтера

    82-летняя телеведущая показала голую ступню в эфире

    Жертвами пожара в регионе России стали пятеро детей

    Украинцы наводили артиллерию ВСУ на дома отказавшихся эвакуироваться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше