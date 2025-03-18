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11:24, 18 марта 2025Мир

В ООН действия Израиля назвали бессовестными

Координатор ООН Хади назвал бессовестным нарушение перемирия в Газе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Координатор ООН по гуманитарным вопросам на оккупированной палестинской территории Муханнада Хади назвал бессовестным нарушение Израилем перемирия в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

«Волны авиаударов обрушились на сектор Газа с раннего утра... Это бессовестно», — сказал он.

По словам координатора, необходимо немедленно восстановить прекращение огня в анклаве.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Уточняется, что Тель-Авив принял такое решение, поскольку движение отвергло предложения США о продлении перемирия.

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