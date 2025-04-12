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14:27, 12 апреля 2025Мир

Лавров заявил о подготовке Запада к новой войне

Лавров: Евро-атлантическое сообщество готовится к новой войне
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Евро-атлантическое сообщество сосредоточило все усилия на подготовке к новой войне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме, которое транслируется на официальном сайте МИД России.

«Все усилия этого евро-атлантического сообщества сконцентрированы на подготовке к новой войне», — подчеркнул министр. По его словам, во главе этого процесса стоят Германия, Франция и Великобритания.

Также Лавров высказался по поводу НАТО, отметив, что альянс — собственный крупнейший враг.

Глава МИД РФ прибыл в Турцию 11 апреля. В рамках Анталийского форума он провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, министром иностранных дел Судана Али Юсеф Шарифом и главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

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