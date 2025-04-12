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14:46, 12 апреля 2025Спорт

Глава IBU ответил на вопрос о возвращении российских спортсменов

Глава IBU Далин: В теме возвращения российских спортсменов нет новостей
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Виктория Погребняк (слева) и Эльвира Граборенко

Виктория Погребняк (слева) и Эльвира Граборенко. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин ответил на вопрос о возвращении российских атлетов. Его слова приводит РИА Новости.

«В теме возвращения российских спортсменов нет свежих новостей», — заявил Далин.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее российская биатлонистка Елизавета Каплина высказалась об участии в Олимпийских играх — 2026 в нейтральном статусе. Она выразила надежду на то, что россияне смогут выступить на турнире.

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