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15:52, 28 марта 2025Спорт

Российская биатлонистка высказалась об участии в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе

Биатлонистка Каплина: Почему бы не поехать на ОИ-2026 в нейтральном статусе
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Елизавета Каплина

Елизавета Каплина. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российская биатлонистка Елизавета Каплина высказалась об участии в Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе. Ее слова приводит Metaratings.ru.

Каплина выразила надежду на то, что россияне смогут выступить на турнире. «Вижу, уже начали это обсуждать. Будем отталкиваться от решений. Если будет оптимальная форма, то почему бы не поехать в Милан под нейтральным статусом и бороться за золото? Все равно все знают, что мы из России», — заявила она.

Ранее глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отреагировал на призыв уходящего в отставку президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха изучить возможности допуска россиян к квалификационным турнирам ОИ-2026. Он заявил, что отстранение россиян сохраняется.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU с марта 2022-го.

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