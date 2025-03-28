Российская биатлонистка высказалась об участии в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе

Биатлонистка Каплина: Почему бы не поехать на ОИ-2026 в нейтральном статусе

Российская биатлонистка Елизавета Каплина высказалась об участии в Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе. Ее слова приводит Metaratings.ru.

Каплина выразила надежду на то, что россияне смогут выступить на турнире. «Вижу, уже начали это обсуждать. Будем отталкиваться от решений. Если будет оптимальная форма, то почему бы не поехать в Милан под нейтральным статусом и бороться за золото? Все равно все знают, что мы из России», — заявила она.

Ранее глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отреагировал на призыв уходящего в отставку президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха изучить возможности допуска россиян к квалификационным турнирам ОИ-2026. Он заявил, что отстранение россиян сохраняется.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU с марта 2022-го.